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رياضة

تجاهله آخرون وأنصفه أجيري.. أرقام عامر عامر ساهمت فى ضمه لـ منتخب مصر

السبت 02/مارس/2019 - 02:44 م
عامر عامر حارس مرمى
عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي
يسري غازي
لمع نجمه فى ارتداء قفاز الإجادة وحراسة عرين الأندية التى تدرج فى الذود عن مرماه على مدار تاريخه فى الساحرة المستديرة، وتعرض للتجاهل من جانب مدربي المنتخب الوطنى الأول رغم تألقه اللافت فى البطولات المحلية.

عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي الحالى، لم ينصفه سوى المكسيكى خافيير أجيرى، مدرب الفراعنة الكبار الحالي، بعد متابعة قوية وقناعة تامة بقدراته وإمكانياته، فضلا عن الثبات الانفعالي في المسابقات المحلية ليقرر ضمه إلى صفوف المنتخب الأول فى معسكر تدريبي لمباراتى النيجر ونيجيريا خلال الشهر الجاري.

بدأ عامر مسيرته مع كرة القدم بمركز شباب البلينا في سوهاج وعمره 13 عاما، وشارك مع الفريق الأول في الدرجة الثالثة وصعد إلى القسم الثاني وبعدها انتقل إلى فريق الألومنيوم تحت قيادة حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، الذى يدين له بالفضل ثم قاد الفريق في كأس مصر أمام النصر وهو فى سن الـ 17 لينتقل بعدها إلى إنبي، وتألق في صفوفه قبل أن ينتقل للجونة ويبزغ نجمه مع العجلات الحربية فريق الإنتاج الحربي.

ويستعرض "صدى البلد" عددا من الأرقام التي ساعدت حارس العجلات الحربية في الانضمام إلى صفوف الفراعنة.

يعتبر عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، الأكثر مشاركة فى المباريات المتتالية، ووصل رصيده حتى مباراة بتروجت فى الدورى المحلى والتى تعرض فيها الفريق العسكرى إلى الخسارة بهدف دون رد، إلى 69 مباراة وهو ما يعادل موسمين كاملين.

وكان آخر غياب لعامر عامر خلال تعادل فريقه 1-1 مع أسوان يوم 31 مارس 2017، بينما شارك ولم يغيب منذ التعادل 1-1 أمام بتروجت يوم 11 أبريل 2017، حيث لعب في موسم 2016-2017 آخر 12 مباراة فى المسابقة المحلية، وموسم 2017-2018 شارك فى 34 مباراة كاملة، وموسم 2018-2019 اول 23 مباراة بمجموع 69 مباراة.

احتل حارس الإنتاج الحربي بعد وصوله إلى المباراة رقم 69 من دون انقطاع المركز الرابع بين لاعبي الدوري خلف أحمد شديد قناوي الذى وصل إلى 90 مباراة، وحسام باولو 77 مباراة، ومينوسو بوبا 73 مباراة.

وشارك عامر عامر فى المباريات الـ 69 كاملة بشكل متتالٍ بمجموع 7200 دقيقة، وهو الرقم الأعلى في الفترة سالفة الذكر متفوقا على ثنائى حراسة المرمى محمد عواد 5805 دقيقة، وعصام الحضري 5310 دقائق.

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