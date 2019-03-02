رئيس جامعة طنطا:المسح الشامل لجميع المرضى وتقديم العلاج بالمجان

انطلقت لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الغربية مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" وقام الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا يرافقه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية والسادة مديري المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة مراكز الفحص فى المستشفيات الجامعية فى أول أيام المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية بالغربية، وذلك للاطمئان على سير العمل بالمستشفيات واستعدادها التام للبدء باجراء المسح الشامل على المواطنين لإكتشاف أمراض فيروس سى والسكري وضغط الدم من خلال مراكز الفحص فى المستشفيات.



التقى الدكتور مجدى سبع خلال جولته بعدد من المواطنين الذين يجرون المسح الطبى وتأكد سيادته من توافر كافة المستلزمات الطبية والإجراءات الشاملة لضمان سلامة إجراء المسح، كما شدد على جميع الأطباء والعاملين بالمبادرة على ضرورة حسن معاملة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إنهاء إجراء المسح سريعًا والاطمئنان على آلية صرف العلاج للمرضى الذين يثبت التحليل اصابتهم بالفيروس.



كما أكد أن جامعة طنطا تقوم بتوفير 36 فريق مسحى حيث يوجد 16 فريقا ثابت بالمستشفى التعليمى العالمى ومجمع الكليات بسبرباى ، بالإضافة إلى 20 فريق بحثى متحرك لتغطية تكدس المواطنين على أحد النقاط لتحقيق أعلى درجات الالتزام بسرعة اتمام المسح ، كما أضاف أن إجراء المسح الطبى على طلاب كلية الطب سيتم غدًا بالمجمع الطبى لمدة يومين ويتم تباعًا إجراء المسح الطبى على باقى طلاب كليات الجامعة.

