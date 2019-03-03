حقوقيون يشيدون باستراتيجية الدولة في حقوق الإنسان.. فوقي: يجب مشاركة منظمات المجتمع المدني .. وعبد النعيم: صدور قانون الجمعيات الأهلية يساهم في نجاحها

أحمد فوقي :
استراتيجية حقوق الإنسان تشكف عن وعي الدولة الأممي
محمد عبد النعيم :
محمد عبد النعيم :
خطوة جيدة لمنع تسلل بعض المنظمات الخارجية
حافظ أبو سعدة :
حافظ أبو سعدة :
لابد من إشراك منظمات المجتمع المدني في الإستراتيجية
أشاد حقوقيون بالمقترح الذي أعلن عنه وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته في الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وهي استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان حيث أبرز شكري جهود مصر لبناء الأنسان، وهو الأساس والهدف الحقيقي لكافة برامج التنمية، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتوفير تعليم لائق بما يعزز من قدرة المواطنين على التمتع بكافة حقوقهم.
وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أن إن استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أعلن عنها وزير الخارجية، سامح شكري منذ أيام رغم كونها مبادرة حكومية، إلا أنها تستحق الإشادة، وتعكس أن الدولة المصرية لديها رؤية للارتقاء بحقوق الإنسان وفق المنظومة الأممية، بما يؤكد على قناعة مصر الذاتية تجاه هذا الشأن، ويعكس رغبة مصر في العمل برؤية واضحة المعالم وليس دون خطة.
وطالب الحكومة ضرورة التشاور وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار بنَّاء حول تنفيذ هذه الاستراتيجية، باعتبار أن المجتمع المدني هو أحد ركائز حقوق الإنسان في مصر، واستنادًا إلى الحوار المجتمعي الذي نادى به الرئيس السيسي، من أجل الخروج برؤية كاملة وأكثر مصداقية عن ملف حقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الأوضاع الحقوقية بشكل أكثر شفافية وفق المنظومة الأممية. ونعلن أننا على استعداد للتعاون والتشاور مع الحكومة حال دعوتنا إلى أي حوار بخصوص تنفيذ هذه الاستراتيجية
وقال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان إن الإستراتيجية هي مبادرة حكومية مشيرا إلى أنها ستضمن عدم تسلل بعض المنظمات التي تمتلك أجندات وتوجهات خاصة
وشدد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لنجاح تلك الإستراتيجية.
وأوضح أبو سعدة أن الإستراتيجية التي تحدث عنها وزير الخارجية قائمة على المجتمع المدنى وقطاع حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل في نفس الوقت لتغيير ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وهذا وهو ما يتطلب صدور قانون الجمعيات بشكل يتيح حرية العمل لمنظمات المجتمع المدنى، وبما يخدم فى النهاية الدولة ككل، باعتبار أنها شريك فى التنمية وبناء الدولة الديمقراطية.
أشاد حقوقيون بالمقترح الذي أعلن عنه وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته في الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وهي استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان حيث أبرز شكري جهود مصر لبناء الأنسان، وهو الأساس والهدف الحقيقي لكافة برامج التنمية، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتوفير تعليم لائق بما يعزز من قدرة المواطنين على التمتع بكافة حقوقهم.
وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أن إن استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أعلن عنها وزير الخارجية، سامح شكري منذ أيام رغم كونها مبادرة حكومية، إلا أنها تستحق الإشادة، وتعكس أن الدولة المصرية لديها رؤية للارتقاء بحقوق الإنسان وفق المنظومة الأممية، بما يؤكد على قناعة مصر الذاتية تجاه هذا الشأن، ويعكس رغبة مصر في العمل برؤية واضحة المعالم وليس دون خطة.
وطالب الحكومة ضرورة التشاور وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار بنَّاء حول تنفيذ هذه الاستراتيجية، باعتبار أن المجتمع المدني هو أحد ركائز حقوق الإنسان في مصر، واستنادًا إلى الحوار المجتمعي الذي نادى به الرئيس السيسي، من أجل الخروج برؤية كاملة وأكثر مصداقية عن ملف حقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الأوضاع الحقوقية بشكل أكثر شفافية وفق المنظومة الأممية. ونعلن أننا على استعداد للتعاون والتشاور مع الحكومة حال دعوتنا إلى أي حوار بخصوص تنفيذ هذه الاستراتيجية
وقال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان إن الإستراتيجية هي مبادرة حكومية مشيرا إلى أنها ستضمن عدم تسلل بعض المنظمات التي تمتلك أجندات وتوجهات خاصة
وشدد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لنجاح تلك الإستراتيجية.
وأوضح أبو سعدة أن الإستراتيجية التي تحدث عنها وزير الخارجية قائمة على المجتمع المدنى وقطاع حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل في نفس الوقت لتغيير ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وهذا وهو ما يتطلب صدور قانون الجمعيات بشكل يتيح حرية العمل لمنظمات المجتمع المدنى، وبما يخدم فى النهاية الدولة ككل، باعتبار أنها شريك فى التنمية وبناء الدولة الديمقراطية.