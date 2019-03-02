انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور

انطلقت اليوم، السبت، أولى الدورات التدريبية التى تقيمها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية للارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالمنشآت وتأهيلهم لمواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السياحة وخاصة المطاعم السياحية.





وافتتحت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وعادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، الدورة التى شارك فيها نحو 50 شخص من مديرى ومسئولى جودة الأعذية والمشروبات بالمطاعم ، وتناولت " صحة وسلامة الغذاء" وتستمر حتى الخميس 7 مارس الجارى.





وقالت مستشارة وزيرة السياحة فى كلمتها، إن الدورة تعقد فى إطار الخطة التى وضعتها الوزارة واعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والرامية إلى رفع كفاءة العنصر البشرى بكافة القطاعات السياحية، مشيرة إلى أن وزيرة السياحة تضع فى أولويات مهامها منظومة التدريب والتنمية البشرية للعاملين بالتعاون مع إتحاد الغرف السياحية والغرف الخمسة الأخرى.





وأضافت سها بهجت، أن التدريب والارتقاء بأداء العنصر البشرى أصبح أحد مفاتيح السبق فى الدول السياحية ،مؤكدة على أن البداية ستكون هو إعداد قادة المنشآت ( المديرين )، على أن تستكمل المراحل التالية للتدريب للمستويات الأدنى ، وأن الهدف من ذلك هو تأهيل المدير ليكون مدربًا للعاملين بمنشأته ، وخلق جيل قادر على القيادة وتغذيته بكافة المعلومات والبرامج التى تدفعه للنهوض بصناعة السياحة .





وأشارت مستشارة وزيرة السياحة، إلى أن الوزارة وبالتعاون مع غرفة الشركات قامت بإعداد دورة لأصحاب ومديرى الشركات السياحية ، واليوم تستكمل هذه الخطة بالتدريب لمديرى المنشآت السياحية على الإعداد الجيد لصحة وسلامة الغذاء ، من خلال شركة عالمية متخصصة فى هذه المجالات وهى " شركة ديفيرسى ".





وأكدت سها بهجت ، أن صناعة السياحة تعد الصناعة الوحيدة المباشرة مع الجمهور، وأن التبكير بالتدريب والتعليم سيكون مؤثرًا قويًا فى صناعة السياحة المصرية، ومواكبتها للتطورات العالمية، وإن وزارة السياحة تسعى لإعادة هذه الصناعة لما كانت عليها من قبل ولسابق عهدها، داعية الحضور إلى ضرورة طرح البرامج التى يرغبون فيها من أجل التحضير لها وتنظيمها بالتعاون مع الغرفة.





من جانبه أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة لا تتوانى عن تقديم الدعم لأعضائها من المنشآت السياحية ، وكذلك العاملين بها والإرتقاء بهم وتأهيلهم على أحدث الأساليب العلمية الحديثة فى المطاعم وصناعة الغذاء الآمن وصحته وسلامته.





وأعرب المصرى عن شكره وسعادته بالاستجابة الرائعة من المنشآت بالمشاركة فى هذه الدورة، مشيرا إلى أن الغرفة أعدت برنامجًا تدريبيًا فى صحة وسلامة الغذاء، يشمل كافة المنشآت فى الجمهورية وعبر الفروع الخمسة بالمحافظات ، وهى جنوب سيناء ، والأقصر وجنوب الصعيد ، والبحر الأحمر ، والإسكندرية ، ووسط الدلتا والقناة ، إعتبارًا من أول أبريل المقبل ، وإنه يستهدف تدريب نحو 500 من مديرى المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة .



