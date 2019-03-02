ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور

السبت 02/مارس/2019 - 02:46 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
انطلقت اليوم، السبت، أولى الدورات التدريبية التى تقيمها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية للارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالمنشآت وتأهيلهم لمواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السياحة وخاصة المطاعم السياحية.

وافتتحت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وعادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، الدورة التى شارك فيها نحو 50 شخص من مديرى ومسئولى جودة الأعذية والمشروبات بالمطاعم ، وتناولت " صحة وسلامة الغذاء" وتستمر حتى الخميس 7 مارس الجارى. 

وقالت مستشارة وزيرة السياحة فى كلمتها، إن الدورة تعقد فى إطار الخطة التى وضعتها الوزارة واعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والرامية إلى رفع كفاءة العنصر البشرى بكافة القطاعات السياحية، مشيرة إلى أن وزيرة السياحة تضع فى أولويات مهامها منظومة التدريب والتنمية البشرية للعاملين بالتعاون مع إتحاد الغرف السياحية والغرف الخمسة الأخرى.

وأضافت سها بهجت، أن التدريب والارتقاء بأداء العنصر البشرى أصبح أحد مفاتيح السبق فى الدول السياحية ،مؤكدة على أن البداية ستكون هو إعداد قادة المنشآت ( المديرين )، على أن تستكمل المراحل التالية للتدريب للمستويات الأدنى ، وأن الهدف من ذلك هو تأهيل المدير ليكون مدربًا للعاملين بمنشأته ، وخلق جيل قادر على القيادة وتغذيته بكافة المعلومات والبرامج التى تدفعه للنهوض بصناعة السياحة .

وأشارت مستشارة وزيرة السياحة، إلى أن الوزارة وبالتعاون مع غرفة الشركات قامت بإعداد دورة لأصحاب ومديرى الشركات السياحية ، واليوم تستكمل هذه الخطة بالتدريب لمديرى المنشآت السياحية على الإعداد الجيد لصحة وسلامة الغذاء ، من خلال شركة عالمية متخصصة فى هذه المجالات وهى " شركة ديفيرسى ".

وأكدت سها بهجت ، أن صناعة السياحة تعد الصناعة الوحيدة المباشرة مع الجمهور، وأن التبكير بالتدريب والتعليم سيكون مؤثرًا قويًا فى صناعة السياحة المصرية، ومواكبتها للتطورات العالمية، وإن وزارة السياحة تسعى لإعادة هذه الصناعة لما كانت عليها من قبل ولسابق عهدها، داعية الحضور إلى ضرورة طرح البرامج التى يرغبون فيها من أجل التحضير لها وتنظيمها بالتعاون مع الغرفة.

من جانبه أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة لا تتوانى عن تقديم الدعم لأعضائها من المنشآت السياحية ، وكذلك العاملين بها والإرتقاء بهم وتأهيلهم على أحدث الأساليب العلمية الحديثة فى المطاعم وصناعة الغذاء الآمن وصحته وسلامته.

وأعرب المصرى عن شكره وسعادته بالاستجابة الرائعة من المنشآت بالمشاركة فى هذه الدورة، مشيرا إلى أن الغرفة أعدت برنامجًا تدريبيًا فى صحة وسلامة الغذاء، يشمل كافة المنشآت فى الجمهورية وعبر الفروع الخمسة بالمحافظات ، وهى جنوب سيناء ، والأقصر وجنوب الصعيد ، والبحر الأحمر ، والإسكندرية ، ووسط الدلتا والقناة ، إعتبارًا من أول أبريل المقبل ، وإنه يستهدف تدريب نحو 500 من مديرى المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة .

وقد حضر الدورة كل من هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنة العلاقات العامة الحكومية وحل مشاكل المستثمرين، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة .
انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور
انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور
انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور
انطلاق أولى دورات تدريب مديري المنشآت السياحية على صحة وسلامة الغذاء ..صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

ضربة نووية محتملة.. العالم على وشك الفناء في 2019

طاقم تدريب مصري يقود المنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

بعد الحكم عليه بالإعدام.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قضية قاتل زوجته وأطفاله.. القاضي يوجه رسالة للدعاة: أعيدوا الناس للدين.. وعلموهم تزكية النفوس قبل تلقي الدروس.. وهذه محطات مهمة في القضية

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معارضين ..فيديو

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

5000 جنيه غرامة على لاعب أسوان بسبب الخسارة وشرط وحيد لإلغائها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو
البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟