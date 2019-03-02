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اقتصاد

ننشر قرار المالية بتثبيت العملات الأجنبية جمركيا ولمدة شهر..صور

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
محمد يحيي
ثبتت مصلحة الجمارك المصرية أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا علي خلال مارس الجاري ، لتربط سعر العملات علي السلع غير الضرورية بالاسعار السائدة في البنوك وكذلك السلع الأساسية المستوردة عند ١٧جنيه للدولار .
وينشر صدي البلد قرار المصلحة برقم رقم 3 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بعد اعتماده من الدكتور محمد معيط وزير المالية لرقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017

ويتضمن موافقة الدكتور وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .

وتحديد سعر الدولار الجمركي 17.5913 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة .

و يتم العمل بهذه الأسعار إعتبارا من يوم 1 مارس حتى 31 مارس 2019 .

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