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محافظات

التحقيق في تقاضي 3 مراكز لحملة 100 مليون صحة أموالا من المواطنين في الغربية

السبت 02/مارس/2019 - 02:40 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، السبت، توجيهاته إلى الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في واقعة تلقي مسئولي 3 مراكز ضمن مبادرة 100 مليون صحة، أموالا من المواطنين مقابل خدمات علاجية.

وكانت غرفة العمليات بديوان مديرية الصحة بطنطا تلقت شكاوى من أهالي ومواطني بسيون وسمنود بأن عددا من المقرات التي تقوم بإجراء المسح الطبي لهم ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، تتلقى مبالغ مالية من المواطنين.

وأفادت مصادر بالمديرية بأنه بعد فحص الشكاوى تبين صحتها، وأن المقرات الثلاث يقع اثنان منها في سمنود، أحدهما فى قرية ميت بدر حلاوة، ومقر واحد فى بسيون.

وأوضحت المصادر أن الـمقرات تابعة لجميعات أهلية، وعلى الفور تم إخطار وزارة الصحة وتم رفعهم من على سيستم المبادرة، كما تم إخطار محافظ الغربية، الذى قرر إغلاقها وتوجيه المواطنين إلى أقرب مقرات لتوقيع المسح الطبى.

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