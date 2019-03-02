إنجى وجدان تكشف شروطها للعودة للعمل في السينما

قالت الفنانة إنجي وجدان إن تتمنى أن تعود للعمل السينمائي مرة أخرى خاصة بعد غياب طويل.



أضافت في تصريح لصدي البلد: هناك معايير لابد وأن تكون في العودة الي السينما أبرزها القصة وفريق العمل إضافة إلى الإنتاج كل هذه الأمور تؤدي إلى نجاح العمل.



يذكر أن آ خر أعمال إنجي مسلسل "طلعت روحي" من بطولة إنجي وجدان وأحمد فريد ونيكولا معوض وهبة عبد العزيز وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وإنعام سالوسة، يعرض على شاشة قناة CBC، ومن تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي.