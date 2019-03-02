إنشاء كلية الفن والتصميم في الجامعة البريطانية

تستعد الجامعة البريطانية في مصر لإفتتاح كلية الفن والتصميم، بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على إنشاء الكلية الجديدة.



وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية إن الجامعة تعمل على إنهاء التجهيزات اللازمة للمباني الخاصة بالكلية الجديدة، لتنضم إلى باقي كليات الجامعة، بعد قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.



وأضاف "حمد": "الجامعة البريطانية تحرص على دراسة سوق العمل وما يتطلبه من تخصصات علمية جديدة تساهم في النهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي، لتقوم بإدخاله ضمن برامجها التعليمية".



وأشار رئيس الجامعة البريطانية إلى أن الدراسة في الجامعة تمكن الطالب من الحصول على شهادتين الأولى من مصر والثانية من جامعة لندن ساوث بانك الشريك الأجنبي للجامعة البريطانية في مصر، موضحا أن الشراكة الممتدة والفعالة بين الجامعة البريطانية في مصر وجامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة، تساهم في تبادل الخبرات العلمية بين الجامعتين سواء على مستوى هيئة التدريس أو الدارسين.