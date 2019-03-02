ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

السبت 02/مارس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
رويترز
قررت مالاوي تقديم مكافآت تصل إلى سبعة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن عمليات خطف وقتل أشخاص يعانون من مرض البرص، وذلك مع تصاعد الغضب من عدم تحرك الحكومة قبيل انتخابات وطنية.

ويشيع الإيمان بالسحر في المناطق الريفية بمالاوي، التي تعد من أفقر دول العالم، مما يؤدي لطقوس قتل تستهدف على الأخص الذين يعانون البرص اعتقادا بأن أجزاء أجسامهم يمكنها زيادة الثروة.

ويأتي التركيز الجديد على حالات القتل تلك بعد قتل ياسين بيري في رأس السنة الجديدة أمام ابنه الصغير.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ذراعي الرجل قطعتا ونزعت أسنانه وقطعت أعضاؤه التناسلية، مما أثار دعوات من منظمات مجتمع مدني محلية ودولية لتحرك حكومي.

وقال مكتب الرئيس بيتر موثاريكا في بيان إن الحكومة ستقدم مكافأة قدرها سبعة آلاف دولار إلى "أي شخص يقدم معلومات يثبت أنها ذات مصداقية بشأن أي تآمر لخطف أو قتل أشخاص يعانون البرص".

وستطلق الرئاسة أيضا تحقيقا قضائيا في عمليات القتل والخطف التي وصلت إلى 150 منذ عام 2014 بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يدلي الناخبون في مالاوي بأصواتهم في مايو لانتخاب الرئيس ونواب البرلمان وأعضاء المجالس المحلية.

وتوجد حالات الاعتقاد في الخرافات ووصم الناس وتشويه وقتل مرضى البرص في عدد من دول جنوب وشرق أفريقيا، حيث وردت أنباء عن حالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية وتنزانيا وموزامبيق وجمهورية جنوب أفريقيا.

وأفاد تقرير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأن هناك أيضا سوقا مربحة للتجارة في أعضاء مرضى البرص في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

ترشيحاتنا

ضربة نووية محتملة.. العالم على وشك الفناء في 2019

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

تقرير: مصر لاعب رئيسي في سوق السمك البلطي على مستوى العالم

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

آيات عرابي تصف رئيس اتحاد القرضاوي بالمنافق

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع.. فيديو

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو
البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟