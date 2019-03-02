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تعليم

التعليم تكشف تفاصيل اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت 02/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الاختبارات الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين القادم.

وقال عمر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن الوزارة قامت بتجهيز 51 قاعة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الامتحان سيكون إلكترونيا يصعب اختراقه أو غشه أو تصويره، وستكون مدته 30 دقيقة ويضم 40 سؤالا، ولن يحتاج الامتحان لأي أدوات مطلوبة من الممتحن، في نهاية الاختبار ستظهر له جميع إجاباته.

وأوضح عمر أن أسئلة الاختبارات سيتم اختيارها من بنك أسئلة تم إعداده من جانب متخصصين، يحتوي على 12 ألفا و818 سؤالا.

وأشار إلى أنه لن يسمح للممتحن بدخول الامتحان بدون الرقم القومي الخاص به.

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