ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة الطفل بأسوان تحتفل بأسبوع العلم

السبت 02/مارس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت جامعة الطفل بأسوان احتفالية اليوم بمناسبة أسبوع العلم، وذلك على مسرح قصر الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.

وقد حضر فعاليات الاحتفالية كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عباس دندراوى منسق عام جامعة الطفل بأسوان، والدكتور أحمد عبد الصادق المنسق المساعد ومحمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان أن جامعة الطفل لها دور كبير فى استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة أسوان وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة فى العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة فى المستقبل القريب.

وأضاف أيمن عثمان بأن قطاع البحث العلمى فى جامعة أسوان سوف يتبنى كل من الطفل ماثيو ماجد فيكتور والطفلة هيا محمد أحمد بجامعة الطفل بأسوان تقديرًا لفوزهما بالمركزين الأول والثالث فى المعرض الدولى الخامس للابتكار والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة نصر بالقاهرة خلال يومى 8-9 نوفمبر الماضى، كما ستقوم الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب بتخصيص منحة مالية لهما من أجل تطوير أبحاثهما العلمية ومساعدتهما فى الحصول على براءة اختراع لمشروعيهما الفائزين بالمعرض، وذلك ضمانًا لحقوقهما العلمية.

وفى نفس السياق أشار الدكتور على عباس دندراوى بأن برنامج الطفل بجامعة أسوان هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى فى الجامعات المصرية ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن التاسعة حتى الخامسة عشر لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدى الأطفال.

بينما أوضح الدكتور أحمد عبد الصادق بأن جامعة الطفل تحقق أجواءا رائعة من التواصل المجتمعى والعلمى الذى نحتاج إليه جميعًا فى مصر، كما أن جامعة أسوان تولى اهتماما كبيرا ببرنامج الطفل وتوفر له جميع الإمكانيات المتاحة من أجل خلق جيل واعٍ ومثقف وعلى درجة عالية من العلم والمعرفة.

ترشيحاتنا

انهيار أرضي خطير قرب الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

الصين تهدد بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

الأرصاد: موجة رياح وعواصف تضرب البلاد غدا

يوتيوب تحظر التعليق على الفيديوهات.. لهذا السبب

فزع بين أهالي الطوابق بفيصل بسبب الكلاب الضالة

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب

اندبندنت: ماي تضطر إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

إعدام طبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأطفاله شنقًا

البحوث الإسلامية تكشف عن 7 حوادث موتاها شهداء دون القتل في سبيل الله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو
هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟