جامعة الطفل بأسوان تحتفل بأسبوع العلم

نظمت جامعة الطفل بأسوان احتفالية اليوم بمناسبة أسبوع العلم، وذلك على مسرح قصر الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.



وقد حضر فعاليات الاحتفالية كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عباس دندراوى منسق عام جامعة الطفل بأسوان، والدكتور أحمد عبد الصادق المنسق المساعد ومحمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان.



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان أن جامعة الطفل لها دور كبير فى استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة أسوان وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة فى العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة فى المستقبل القريب.



وأضاف أيمن عثمان بأن قطاع البحث العلمى فى جامعة أسوان سوف يتبنى كل من الطفل ماثيو ماجد فيكتور والطفلة هيا محمد أحمد بجامعة الطفل بأسوان تقديرًا لفوزهما بالمركزين الأول والثالث فى المعرض الدولى الخامس للابتكار والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة نصر بالقاهرة خلال يومى 8-9 نوفمبر الماضى، كما ستقوم الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب بتخصيص منحة مالية لهما من أجل تطوير أبحاثهما العلمية ومساعدتهما فى الحصول على براءة اختراع لمشروعيهما الفائزين بالمعرض، وذلك ضمانًا لحقوقهما العلمية.



وفى نفس السياق أشار الدكتور على عباس دندراوى بأن برنامج الطفل بجامعة أسوان هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى فى الجامعات المصرية ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن التاسعة حتى الخامسة عشر لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدى الأطفال.



بينما أوضح الدكتور أحمد عبد الصادق بأن جامعة الطفل تحقق أجواءا رائعة من التواصل المجتمعى والعلمى الذى نحتاج إليه جميعًا فى مصر، كما أن جامعة أسوان تولى اهتماما كبيرا ببرنامج الطفل وتوفر له جميع الإمكانيات المتاحة من أجل خلق جيل واعٍ ومثقف وعلى درجة عالية من العلم والمعرفة.