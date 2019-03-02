إحالة المتهم بانتحال صفة عضو بالرقابة الإدارية بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "ك. ح." 15 يوما المحبوس على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وتلقيه أموالا مالية من مواطنين.





كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت تردد شخص على التجار بمحالهم والأطباء بعياداتهم الخاصة وبعض الجمعيات الأهلية بالسويس للحصول منهم على مبالغ مالية مستغلا الصفة الوظيفية لهيئة الرقابة الإدارية.





وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره حيث تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من القبض على المتهم.





واستمرت التحقيقات بالنيابة العامة عدة ساعات مع المتهم وجرى مواجهته بشهادة مواطنين نصب عليهم وحصل منهم على أموال.



