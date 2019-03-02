علي ربيع يواصل تصوير مسلسل فكرة بمليون جنيه

يواصل الفنان علي ربيع تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه " المقرر أن يشارك به رمضان المقبل ، حيث شاك جمهوره بنشر صورة من كواليس العمل .



وعلق علي علي الصورة :" ان شاء الله فكرة بمليون جنية رمضان 2019 انتظرونا ".



"فكرة بمليون جنيه" من تأليف إبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان، وقرر صناع العمل الاستعانة بمعظم الفنانين الذين شاركوا فى بطولة مسلسل "سك على أخواتك" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وتم إرسال السيناريو إلى عدد منهم وفى انتظار الموافقة وإتمام التعاقد معهم.



يشار إلى أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "سك على أخواتك" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج وائل إحسان أيضًا وشارك فى بطولته كل من سهر الصايغ، وهنا الزاهد، صبرى فواز، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سلوى خطاب، اللبنانية جيسى عبده، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال.