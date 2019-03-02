ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية بحضور قنصلي إنجلترا وإسبانيا

السبت 02/مارس/2019 - 03:05 م
صدى البلد
أ ش أ
احتفل فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، اليوم السبت، باليوم العالمي للحياة البرية، الذي يوافق 3 مارس من كل عام، كما أعلنته الأمم المتحدة، تحت رعاية قنصلية إسبانيا بالإسكندرية وقنصلها العام خوان لوبيث، وذلك بمركز الجزويت الثقافي شرق الإسكندرية.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار "الحياة تحت الماء"، وتضمنت العديد من الفعاليات؛ منها: محاضرات للتوعية بالحياة البرية، ومسابقة بمشاركة عدد من طلبة المدارس، ومعرض فني للوحات وصور عن الحياة البرية بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مي حمادة رئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، إن الاحتفالية تهدف إلى تشجيع الشباب والأطفال في جميع أنحاء العالم على التوحد لمواجهة التهديدات الرئيسية المستمرة للحياة البرية والإفراط في استغلال الحياة البرية أو الاتجار غير المشروع بها.

وأشارت رئيس فريق الإسكندرية إلى أن الفريق قام منذ تأسيسه بتنظيم أكثر من 250 فعالية للتوعية بالحياة البرية، وإنقاذ نحو 80 سلحفاة، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور الجارحة كان آخرها "بومة الحقل" التي تم إنقاذها الأسبوع الماضي.

وشهد الاحتفالية: ويندي فريمان قنصل إنجلترا بالإسكندرية، وخوان لوبيث قنصل إسبانيا بالإسكندرية، والدكتور محمد العيسوي مدير محميات المنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالمجال البيئي بالإسكندرية.

ترشيحاتنا

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

نشرة المنتصف.. تجديد حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وانخفاض أسعار الذهب

الثائر الحق..جميلة بوحيرد 67 سنة نضال..حاربت الاستعمار الفرنسي ووقفت ضد بن بيلا وتظاهرت ضد التمديد لبوتفليقة

تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد عز

حكم قضائى بإلزام رجل أعمال بسداد 65 مليون جنيه جمارك

التحقيق في تقاضي 3 مراكز لحملة 100 مليون صحة أموالا من المواطنين في الغربية

تقرير: مصر لاعب رئيسي في سوق السمك البلطي على مستوى العالم

الأهلي يفقد جهود السولية أمام بتروجت

حل لغز جثة برميل ساقية مكي.. عاطل خنقه عقب فشله في اغتصابه

البحوث الإسلامية تكشف عن 7 حوادث موتاها شهداء دون القتل في سبيل الله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو
هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟