آمنة: تطهير الترع والمصارف بالبحيرة ضرورة للحفاظ على البيئة من التلوث.. صور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تغطية الترع والمصارف بداخل المناطق السكنية بدائرة قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظا على البيئة من التلوث والصحة العامة للمواطنين ولتوسعة الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.



وفى إطار توجيهات المحافظ، جار تغطية ترعة شابور بمركز كوم حمادة بطول ٢٧ مترا وبتكلفة ٢٠٠٠٢٧ ألف جنيه، وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية برفع مخلفات تطهير ترعة الكفر الجديد من على جانبي الطريق الرئيسي بالقرية، وذلك عن طريق معدات الوحدة المحلية ومجلس القرية لتوفير مياه الري لهم والاهتمام بالنظافة العامة لهذا الطريق.



فيما أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع هندسة الري أعمال التطهير وتنظيف ترعة الخندق أسفل كوبري صفط الحرية وإزالة المخلفات والبوص من المياه وتطهير جميع الترع والمصارف العمومية.

