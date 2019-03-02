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تعليم

التعليم: رصدنا بعض التجاوزات بمسابقة العقود المؤقتة وسيطرنا عليها

السبت 02/مارس/2019 - 02:39 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: "رصدنا تجاوزات عديدة في بعض إجراءات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في بعض المحافظات، لافتا إلى أنه تمت السيطرة عليها".

وأضاف عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تحرص على مراجعة الإجراءات لحظة بلحظة حتى بعد ظهور نتائج هذه المسابقة.

وأشار عمر إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن لكل مرشح في مسابقة العقود المؤقتة، أن يحصل على حقه بشفافية ونزاهة.

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