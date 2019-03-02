تشكيل فريق النجوم فى مباراة حرس الحدود بالدورى

كشف الجهاز الفنى لفريق النجوم بقيادة مؤمن سليمان عن تشكيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود المقرر إقامتها عصر اليوم السبت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 25 من الدورى الممتاز.



جاءت تشكيلة النجوم على النحو التالي: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى محمود فتح الله وخالد عبد الرازق وأزيخومين وكريم فؤاد فى خط الدفاع ومحمود حليمو وعمرو السيسي وكوريه وأيمن غباشى وأومويلى فى خط الوسط على أن يقود هجوم الفريق صلاح أمين.



وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد الشحات حارس مرمى وأحمد ربيع ونادر الطويلة وأحمد أيمن ولاما كولين وإسلام الفار وأحمد شرويدة.

