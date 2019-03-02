استشاري الطاقة الحيوية ينصح بتناول العسل والابتعاد عن اللحوم

كشف استشاري الطاقة الحيوية الدكتور أحمد شعبان عن أهمية الحصول على طاقة الحياة وطرق الاستفادة منها.



وقال: إن كل شئ في الدنيا له طاقة ولكن هناك اشياء طاقتها عالية واخرى منخفضة بعيدا عن الطاقات السلبية فنحن بصدد التحدث عن مقدار الطاقة الإيجابية التي يستطيع جسم الإنسان ان يستفيد منها ولا تجهده، مضيفا أن الأشياء التي تفيد الانسان وجسمه دائما فيها طاقة الحياة مثل الخضار والفواكه الطازجة، فكلما كانت طازجة كلما احتوت على طاقة حياة أعلى؛ فالإنسان عندما يتناولها يستفيد منها كثيرا ليس فقط في إمداده بالفيتامينات المهمة والمفيدة بل بامداده بطاقة الحياة .



وأضاف: "أنه من الأشياء الجميلة للغاية وتمد الإنسان بطاقة الحياة، أيضا، عسل النحل المستخلص من رحيق الزهور والذي يستخلصه النحل ويضيف له سائل لكي يصبح بهذا المذاق الجميل ويبدأ في إنتاج العسل الذي يتغذى عليه كامل خلية النحل وبالتالي الإنسان الذي يتناول العسل يأخذ من طاقة النبات والزهور ويأخذ أيضا طاقة من النحل نفسه بالإضافة إلى مجموعة الفيتامينات التي لا حصر لها الموجودة في العسل التي تفيد الانسان".



وتابع استشارى الطاقة الحيوية، قائلا: "هذا على عكس اللحوم مثلا التي تكون محملة بمشاعر الحيوان وطاقته الذي يتم ذبحه وخوفه وتوتره وقلقه وغضبه، فالحيوان ايضا له تفكير ومشاعر فهو كائن حي وعندما نتناول اللحوم يتم نقل كل هذه الطاقات السلبية الموجودة بها لنا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من فائدة اللحوم لجسم الانسان الا ان الجسم والأمعاء تأخذ وقتا طويلا حتى يتم تحليلها والاستفادة من فوائدها بعكس الخضار والفاكهة والعسل، والتي أثبتت الأبحاث والدراسة أنها تكون محملة بطاقة وحيوية النباتات والزهور، وأيضا محملة بنشاط ورغبة النحل فى تغذية خليته وكلها مشاعر ايجابية محفزة ومنشطة وشاحنة للطاقات الإيجابية للإنسان ومساعدة جسم الانسان فى عمليات حيوية.