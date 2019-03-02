اهالى منشية التحرير بـ عين شمس يشكون من تعديات المقاهى

بعث القارئ " مصطفى محمود" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار تعديات اصحاب المقاهى و المحلات التجارية بعين شمس .



اشتكى "محمود" ، من انتشار تعديات اصحاب المحلات التجارية و المقاهى بشارعى "صعب صالح، و منشية التحرير" بحى عين شمس بمحافظة القاهرة ، معطلة حركة المرور بالشارعين و مسببة نوعا من انتشار البلطجة بالحى ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.