نشرة المنتصف.. تجديد حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وانخفاض أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المهمة منذ التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كان على رأسها تجديد حبس المتهمين الستة في حادث جرار قطار محطة مصر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم.
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شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن
إعدام طبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأطفاله شنقًا
تجديد حبس 6 متهمين في حادث جرار قطار محطة مصر
وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة فحصت أكثر من نصف مليون مواطن
الأرصاد: القاهرة لن تشهد سقوط أمطار حتى الإثنين المقبل ..فيديو
متظاهرو السترات الصفراء يحتشدون في مدن فرنسا للأسبوع الـ16
7 جنيهات تراجعا في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت
التعليم تكشف تفاصيل اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين