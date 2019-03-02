نشرة المنتصف.. تجديد حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وانخفاض أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المهمة منذ التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كان على رأسها تجديد حبس المتهمين الستة في حادث جرار قطار محطة مصر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم.