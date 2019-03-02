الألفي يشيد بفوز سيدات سلة الأهلي على سبورتنج

أشاد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بالفوز المستحق للاعبات الأهلي على حساب سبورتتج أمس .



وقال الألفي إن لاعبات الأهلي قدمن ٤ فترات مميزة في مباراة الأمس وكن الاحق للفوز بالمباراة .



وأضاف الألفي ان الفوز على سبورتنج هو ما خطط له الجهاز الفني واللاعبات لقطع شوط مهم بنجاح في المنافسات على لقب الدوري .

