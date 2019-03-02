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رياضة

الألفي يشيد بفوز سيدات سلة الأهلي على سبورتنج

السبت 02/مارس/2019 - 02:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بالفوز المستحق للاعبات الأهلي على حساب سبورتتج أمس .

وقال الألفي إن لاعبات الأهلي قدمن ٤ فترات مميزة في مباراة الأمس وكن الاحق للفوز بالمباراة .

وأضاف الألفي ان الفوز على سبورتنج هو ما خطط له الجهاز الفني واللاعبات لقطع شوط مهم بنجاح في المنافسات على لقب الدوري .

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