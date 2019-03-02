علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد نجلها على إنستجرام

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لنجلها، تهنئه بعيد ميلاده، حيث بلغ من عمره خمس سنوات.



وعلقت علا على الصورة الصورة قائلة: "حد له شوق في حاجة؟ حبيب قلب ماما تم ٥ سنين النهارده، ربنا يهديك يا رب ويديك كل الصحة والسعادة وينورلك طريقك وأشوفك دكتور أو مهندس قد الدنيا".



جدير بالذكر أن علا رشدي يعرض لها حاليا فيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وياسر الطوبجي، ومؤمن نور، وحنان سليمان.