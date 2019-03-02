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رياضة

رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في دوري السوبر

السبت 02/مارس/2019 - 03:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال"” بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن مباريات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وتنطلق المباراة على صالة نادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم ، ويدخلها الفريق بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على طلائع الجيش في الجولة الماضية.

وأكد طارق خيري المدير الفني للفريق على جاهزية اللاعبين واكتمال الصفوف ، مشيرا إلى أن مباراة الزمالك تمثل خطوة مهمة في إطار المنافسة على لقب البطولة.

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