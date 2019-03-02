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رياضة

المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة يكرم إيهاب جلال والثنائي الفلسطينى

السبت 02/مارس/2019 - 03:08 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
على هامش معسكر المصري المغلق بالعين السخنة قام عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة بتكريم الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا الثنائي الدولي الفلسطيني المدافع محمد صالح والمهاجم محمود وادي وذلك بعد المستوى الطيب الذي قدمه الثنائي سواء مع المنتخب الفلسطيني بنهائيات كأس أمم آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة أو مع المصري خلال مبارياته الأخيرة بالدوري والتي حقق فيها المصري نتائج متميزة دفعته للتقدم الى المربع الذهبي لجدول المسابقة.

من جهته أعرب السيد عبد السلام هنية عن سعادته لقيامه ممثلًا عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة بتكريم الكابتن ايهاب جلال والثنائي الفلسطيني محمد صالح ومحمود وادي مؤكدًا أن شعبية النادي المصري تزايدت بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة بفلسطين وذلك بعد الأداء المتميز للفريق خلال الفترة الأخيرة وكذلك بسبب تألق الثنائي الفلسطيني ونجاحهما في قيادة الفريق للدخول في المربع الذهبي.
المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة يكرم إيهاب جلال والثنائي الفلسطينى
المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة يكرم إيهاب جلال والثنائي الفلسطينى
المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة يكرم إيهاب جلال والثنائي الفلسطينى
المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة يكرم إيهاب جلال والثنائي الفلسطينى

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