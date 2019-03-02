تعرف على برنامج إعداد الزمالك في أنجولا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.



وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قد سمح للاعبين بأن يكون طعام الافطار مفتوحا ثم قام اللاعبون بتدريبات مشي خفيفة حول الفندق لمدة نصف ساعة.



ومن المقرر أن يعقد جروس محاضرة في الثالثة عصرا بالفندق قبل أن يتوجه للمؤتمر الصحفي ومن بعده المران.