ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 03:02 م
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
ندى فتح الله
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن العام الحالي السادس لـ"شهر العلوم المصري"، يختلف بدوره عن الأعوام السابقة، حيث إن العام الحالي يتضمن إقامة صالون علمي وثقافي، الذي يتم خلاله استضافة أحد العلماء المصريين في الداخل أو الخارج.

وتابع "صقر" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن اليوم حاضر الدكتور هشام سلام، من جامعة المنصورة للحديث عن الديناصور الذي اكتشفته الجامعة.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسلط الضوء على العلماء ونجوم البحث العلمي المصريين، وأن هؤلاء القيادات قادرون على تهيئة المناخ للبحث العلمي في مصر.

وأكد أن العام الحالي سوف يشهد تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ترشيحاتنا

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

تقرير: مصر لاعب رئيسي في سوق السمك البلطي على مستوى العالم

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

عاطل يقتل أخت زوجته ويطعن ابنته بأوسيم

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

بعد الحكم عليه بالإعدام.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قضية قاتل زوجته وأطفاله.. القاضي يوجه رسالة للدعاة: أعيدوا الناس للدين.. وعلموهم تزكية النفوس قبل تلقي الدروس.. وهذه محطات مهمة في القضية

طاقم تدريب مصري يقود المنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

حل لغز جثة برميل ساقية مكي.. عاطل خنقه عقب فشله في اغتصابه

اندبندنت: ماي تضطر إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الثائر الحق..جميلة بوحيرد 67 سنة نضال..حاربت الاستعمار الفرنسي ووقفت ضد بن بيلا وتظاهرت ضد التمديد لبوتفليقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو
هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟