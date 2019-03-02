صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن العام الحالي السادس لـ"شهر العلوم المصري"، يختلف بدوره عن الأعوام السابقة، حيث إن العام الحالي يتضمن إقامة صالون علمي وثقافي، الذي يتم خلاله استضافة أحد العلماء المصريين في الداخل أو الخارج.





وتابع "صقر" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن اليوم حاضر الدكتور هشام سلام، من جامعة المنصورة للحديث عن الديناصور الذي اكتشفته الجامعة.





وأشار إلى أن الأكاديمية تسلط الضوء على العلماء ونجوم البحث العلمي المصريين، وأن هؤلاء القيادات قادرون على تهيئة المناخ للبحث العلمي في مصر.



