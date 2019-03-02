سر صفعة نجيب الريحاني لـ زينات صدقي

البهجة والضحكة والصدق والموهبة الفذة، صفات جمعتها الفنانة الراحلة "زينات صدقي" التي لمعت في كل أدوارها، ذابت عشقًا وحبًا في التمثيل وبحجم هذا الحب الشديد عانت صدقي في البداية وكذلك لم تكن نهايتها في المجال وردية.



تعرضت زينات صدقي لمواقف صعبة، في مشوارها الفني كان من بينها القلم الذي طبعه على وجهها الفنان الراحل نجيب الريحاني.



في إحدى ليالي العروض المسرحية التي كانت تقدم على مسرح الريحاني، فاجأها الأستاذ بأن الملك فاروق سيكون بين الحضور، لتسكن في جسدها رجفة أضاعت السيناريو من عقلها وفقد لسانها كلمات الدور الذي تلعبه.



لاحظ الريحاني ذلك فصفعها على وجهها وذكرها بدورها، وأعطاها درسا لم تنسه قائلا: "لا يجب أن تنظري للحضور مهما كانت مراكزهم"، أعادت اللطمة لزينات ثقتها وانطلقت وقامت بدورها على خير وجه.



