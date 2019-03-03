أحمد فريد في ندوة صدى البلد: راض عن ردود الفعل تجاه دوري في طلعت روحي .. لم أتدخل في تفاصيل شخصيتي بالمسلسل.. أشارك في موسم رمضان بـ فلانتينو أمام الزعيم

أحمد فريد:

حالة من الحب جمعت فريق عمل طلعت روحي

إنجي وجدان شخصية كارتونية في الكواليس

أشارك في موسم رمضان بمسلسل فلانتينو أمام الزعيم

لن أترك عملي كإعلامي بسبب الفن

أهتم بترتيب الأسماء على التتر والجمهور يناديني باسم الشخصية



أكد أحمد فريد أنه لم يتدخل في تفاصيل شخصية "عمر" التي قدمها في مسلسل "طلعت روحي".



قال فريد خلال ندوة موقع "صدى البلد": "قبل بدء التصوير جلست مع المؤلف شريف بدر الدين من أجل الاتفاق على تفاصيل شخصية عمر الرومانسية الذي يعشق زوجته التي انفصل عنها واكتشف أنه يحبها وكان يضحي بنفسه من أجل إنقاذ عاليا مطلقته".



أشار إلى أن الفنانة إنجي وجدان تتسم بخفة دم سواء في الكواليس العمل أو أثناء التصوير.



تابع: إنجي مثل شخصيات كارتون ديزني، أيضا كانت دائما تشعر بالغيرة بسبب عدم ثقتها بنفسها ولكن بعد أن انتقلت إليها الروح أصبحت تتعامل بشكل طبيعي.



أضاف إنه لا يهتم بفكرة ترتيب الأسماء على التتر، لأن الجمهور كل ما يشغله القصة التي يناقشها العمل إضافة إلى الدور الذي يقدمه الفنان.



وتابع فريد" خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد" أن الجمهور يناديه باسم "عمر" في الشارع وهي الشخصية التي يجسدها ضمن دوره في مسلسل "طلعت روحي".



يحكي المسلسل عن "داليدا" فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء إذ تقابل الموظف المسئول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد "عليا" وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.



مسلسل "طلعت روحي" من بطولة إنجي وجدان وأحمد فريد ونيكولا معوض وهبة عبد العزيز وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وإنعام سالوسة، يعرض على شاشة قناة CBC، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي.



كما أعلن فريد عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام؛ حيث من المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.



وقال "فريد": أواصل التصوير في أماكن متفرقة فأنا سعيد بهذه التجربة خاصة وأن العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين".



يشار إلى أن "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.



قال فريد إنه يعشق عمله الإعلامي وأن التمثيل لا يأخذه منه فالاثنان الأقرب له.



تابع: في بدايتي كنت مذيعا في التليفزيون المصري ثم احترفت التمثيل وكل مهنة لها مكانة في قلبي فالعمل الجيد هو الذي أقوم به .

حل الفنان والإعلامي أحمد فريد ضيفا على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح دوره في مسلسل " طلعت روحي" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، كما تطرق فى الحوار إلى مسلسله الجديد " فلانتينو " أمام الزعيم عادل إمام المقرر عرضه رمضان المقبل.عبر الفنان أحمد فريد، عن رضاه بردود الفعل التي وصلت إليه عن دوره في مسلسل "طلعت روحي" الذي يعرض وحقق نجاحًا جماهيريًا.قال "فريد" خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد: "المسلسل من واقع مجتمع، ويناقش قضايا حقيقية لذلك المشاهد تفاعل مع المسلسل، الحمد لله راضٍ عن هذا العمل".تابع : كواليس مسلسل "طلعت روحي" الذي يعرض أكثر من رائعة خاصة أن هناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل .وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد أن انجي وجدان كانت المسئولة عن اختيار الطعام فهي لها روح وتمتلك فن اختياره.قال فريد إن شخصية "عمرو" التي جسدها ضمن أحداث مسلسل " طلعت روحي " قريبة من المؤلف.وتابع : أن شخصية " عمرو " ليست موجودة في المجتمع لأنه يعشق " داليا " التي تجسدها انجي وجدان فالجمهور عندما يقابلتي في الشارع يقول لي "هو فيه حب كدا " "حد بيضحي كدا".تابع : الدور الذي قدمته من أقرب الأعمال إلى قلبي، فالعمل أخذ مجهود بداية من الجلسات التحضيرية مرورا بالتصوير.