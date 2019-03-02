ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
مي محمد
قال الفنان أحمد فريد: إنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل "عوالم خفية" بطولة الفنان الزعيم عادل إمام ، لافتا إلى أنه كان يحلم أن يشارك الزعيم في أى عمل درامي.

وأشار "فريد" خلال لقاء خاص ببرنامج "studio 1" المذاع عبر فضائية " الأولى"، اليوم "السبت"، إلى أن دوره في المسلسل جيد للغاية، موضحا أنه متوافق مع فريق العمل بشكل كبير، متمنيا أن يشاهده الجمهور بصورة مختلفة في هذا الدور عن الأدوار السابقة التي قام بأدائها.

ويذكر أن "فريد " يشارك حاليا في مسلسل " طلعت روحي" ، الذي يشاركه في بطولته الفنانة إنجي وجدان ، و الفنان نيقولا معوض ، ومن إخراج رامي رزق الله .

ترشيحاتنا

تجاهله آخرون وأنصفه أجيري.. أرقام عامر عامر ساهمت فى ضمه لـ منتخب مصر

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

نشرة المنتصف.. تجديد حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وانخفاض أسعار الذهب

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

طاقم تدريب مصري يقود المنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

تجديد حبس 6 متهمين في حادث جرار قطار محطة مصر

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن

إعدام طبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأطفاله شنقًا

طائرة أمريكية تخترق ناطحة سحاب بولاية فلوريدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير..فيديو
أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو
طالب جامعي: لهذا السبب تركت منزل أهلي..فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟