أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو

قال الفنان أحمد فريد: إنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل "عوالم خفية" بطولة الفنان الزعيم عادل إمام ، لافتا إلى أنه كان يحلم أن يشارك الزعيم في أى عمل درامي.



وأشار "فريد" خلال لقاء خاص ببرنامج "studio 1" المذاع عبر فضائية " الأولى"، اليوم "السبت"، إلى أن دوره في المسلسل جيد للغاية، موضحا أنه متوافق مع فريق العمل بشكل كبير، متمنيا أن يشاهده الجمهور بصورة مختلفة في هذا الدور عن الأدوار السابقة التي قام بأدائها.



ويذكر أن "فريد " يشارك حاليا في مسلسل " طلعت روحي" ، الذي يشاركه في بطولته الفنانة إنجي وجدان ، و الفنان نيقولا معوض ، ومن إخراج رامي رزق الله .

