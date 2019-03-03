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ديني

حكم التأمين على الحياة

الأحد 03/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « ما حكم التأمين على الحياة ؟»، أن التأمين على الحياة حلال ولا شئ به، فليس معناه أن هذا يحفظ للإنسان حياته أو يقيه من الموت فاللفظ لا يدل على هذه المعاني وإنما يدل على أنه يقصد به التكافل.

وتابع: التأمين على الحياة هذا من باب التكافل والتعاون فهو عقد جديد مستحدث وليس محرماً وهذا اختيار دار الإفتاء المصرية.

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