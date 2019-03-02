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تعليم

انطلاق تدريب معلمى الصف الأول الثانوى على دمج التكنولوجيا فى التعليم ببورسعيد

السبت 02/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق تدريبات معلمى الصف الأول الثانوى على دمج التكنولوجيا فى التعليم والتى تقام فى ٦ مدارس ثانوى على مستوى المحافظة وتستمر حتى الغد بحضور محمد النبراوى مدير إدارة التعليم الثانوى المركزية.

وقال باهى إنه يتم حاليا تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية للمعلمين على كيفية ربط السبورة التفاعلية الذكية فى الفصول الدراسية ببنك المعرفة المصرى والمناهج وذلك فى المدارس التى تم توريد السبورات التفاعلية بها وهى فصول الصف الأول الثانوى بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستهدفين من البرامج التدريبية هم ٦١٨ معلما ومعلمة من كل مدارس المحافظة لعمل دورة تدريبية لهم فى ١٨ قاعة تدريبية مجهزة بالانترنت فائق السرعة والسبورات الذكية واجهزة التابلت المدرسى تحت اشراف ادارة التعليم الثانوى المركزية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم اختيار فريق تدريبى من مركز التطوير التكنولوجى ببورسعيد مكون من افضل المدربين مؤكدا أن احلال التدريس التقليدى باستخدام الوسائل التكنولوجية يهدف الى الوصول بالطالب لمتعة التعلم والبعد عند الحفظ والتلقين.

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