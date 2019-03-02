احذر.. النوم القليل يهددك بمرض السكر

يعتبر النوم هو العامل الأساسي لراحة الجسم بعد يوم طويل من العمل، وقد نجد العديد من الأشخاص، لم يناموا لأكثر من خمس ساعات يوميا في أيام العمل ويعوضون ذلك بيوم الإجازة أو العطلة.





وأكدت دراسة علمية أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتمتعوا بقدر كافٍ من النوم خلال أيام العمل لا يحتاج جسمهم لتعويض النوم بشكل كبير قدر احتياجه تعويضه لنظام مثالي في النوم.



