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مرأة

احذر.. النوم القليل يهددك بمرض السكر

السبت 02/مارس/2019 - 06:02 م
احذر.. النوم القليل
احذر.. النوم القليل يهددك بمرض السكر
ريهام قدري
يعتبر النوم هو العامل الأساسي لراحة الجسم بعد يوم طويل من العمل، وقد نجد العديد من الأشخاص، لم يناموا لأكثر من خمس ساعات يوميا في أيام العمل ويعوضون ذلك بيوم الإجازة أو العطلة. 

وأكدت دراسة علمية أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتمتعوا بقدر كافٍ من النوم خلال أيام العمل لا يحتاج جسمهم لتعويض النوم بشكل كبير قدر احتياجه تعويضه لنظام مثالي في النوم.

وكشفت الدراسة التي نشرتها ميرور البريطانية أن أضرار خطيرة تهدد من يميلون للنوم لساعات قليلة خلال الأسبوع، حيث يقبلون على تناول العديد من الوجبات الخفيفة ليلا، مما يرفع من أوزانهم، ويزيد من احتمال إصابتهم بمرض السكري.

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