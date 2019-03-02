منح تعلم في اليابان لطلاب الجامعة المصرية اليابانية لمدة 9 أشهر

قال كونسارو سوزوكي نائب السفير الياباني في مصر إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قامت بتمويل مصري من حيث المنشآت بينما الحكومة اليابانية وفرت الدعم الأكاديمي والبحثي والمنهجي .
وأضاف نائب السفير الياباني على هامش الملتقى العلمي الثالث للجامعة اليوم، أن الحكومة اليابانية تدعم الحكومة المصرية بمنح تعلم في اليابان لطلاب الجامعة لمدة 9 اشهر لان الطلاب يحتاجون للتدريب على معدات البحث والتعلم في مختلف الثقافات التكنولوجيا .
وأوضح أن الحكومة اليابانية تهدف إلي أن تكون مصر نواة ومركز انطلاقها إلى القارة الأفريقية ولذلك تم زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة المتواجدين بالجامعة.
وأضاف نائب السفير الياباني على هامش الملتقى العلمي الثالث للجامعة اليوم، أن الحكومة اليابانية تدعم الحكومة المصرية بمنح تعلم في اليابان لطلاب الجامعة لمدة 9 اشهر لان الطلاب يحتاجون للتدريب على معدات البحث والتعلم في مختلف الثقافات التكنولوجيا .
وأوضح أن الحكومة اليابانية تهدف إلي أن تكون مصر نواة ومركز انطلاقها إلى القارة الأفريقية ولذلك تم زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة المتواجدين بالجامعة.