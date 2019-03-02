منح تعلم في اليابان لطلاب الجامعة المصرية اليابانية لمدة 9 أشهر

قال كونسارو سوزوكي نائب السفير الياباني في مصر إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قامت بتمويل مصري من حيث المنشآت بينما الحكومة اليابانية وفرت الدعم الأكاديمي والبحثي والمنهجي .



وأضاف نائب السفير الياباني على هامش الملتقى العلمي الثالث للجامعة اليوم، أن الحكومة اليابانية تدعم الحكومة المصرية بمنح تعلم في اليابان لطلاب الجامعة لمدة 9 اشهر لان الطلاب يحتاجون للتدريب على معدات البحث والتعلم في مختلف الثقافات التكنولوجيا .



وأوضح أن الحكومة اليابانية تهدف إلي أن تكون مصر نواة ومركز انطلاقها إلى القارة الأفريقية ولذلك تم زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة المتواجدين بالجامعة.