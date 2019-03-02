شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

غنت الإعلامية رحمة بحري، مقدمة برنامج "INBOX" المُذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أغنية شوقنا أكتر للفنان عمرو دياب على الهواء، بعد أن طالبها زملائها في البرنامج بالغناء.



ويقدم البرنامج الجديد، 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.



وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.