ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

السبت 02/مارس/2019 - 03:58 م
الإعلامية رحمة بحري
الإعلامية رحمة بحري
ندى فتح الله
غنت الإعلامية رحمة بحري، مقدمة برنامج "INBOX" المُذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أغنية شوقنا أكتر للفنان عمرو دياب على الهواء، بعد أن طالبها زملائها في البرنامج بالغناء.

ويقدم البرنامج الجديد، 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.

وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد عز

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

الصين تهدد بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

التعليم تكشف تفاصيل اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين في حادث جرار قطار محطة مصر

نهاية الخيانة..عاطل يلقي بنفسه من الطابق الثامن هربا من زوج عشيقته بشبرا الخيمة

ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي ..صور

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير..فيديو
أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو
طالب جامعي: لهذا السبب تركت منزل أهلي..فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟