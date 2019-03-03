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ديني

فضل الصلاة أمام باب الكعبة

الأحد 03/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أفضل الأماكن التى يستجاب فيها الدعاء أمام باب الكعبة.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « ما هو فضل الصلاة أمام باب الكعبة ؟»، أن الصلاة عند الكعبة لها فضل عظيم والدعاء بين باب الكعبة وعند حجر إسماعيل وبعد شرب ماء زمزم - عند ماء زمزم - بين الصفا والمروة - على الصفا - على المروة - في الروضة الشريفة - عند زيارة المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم - في المساجد لأن المساجد أماكن ذكر وعبادة فيكون فيها الدعاء أكثر استجابة.

وتابع : أن العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة داخل الكعبة فمنهم من منعه على الإطلاق، ومنهم من أجازه على الإطلاق ، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض.

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