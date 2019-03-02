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حوادث

26 أبريل.. الحكم في دعوى وقف تنفيذ قرارات السياحة بفرض رسوم على العمرة

السبت 02/مارس/2019 - 04:30 م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري ، حجز الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة ، للحكم بجلسة 26 إبريل القادم.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوصي التقرير بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار الى أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.

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