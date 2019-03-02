اختراق الموقع الرسمي لوزيرة ثقافة الاحتلال

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الموقع الرسمي لوزيرة الثقافة في الكيان الصهيوني، ميري ريجيف، تعرض للاختراق.



وأشارت الصحيفة إلى أن كل من حاول التواصل مع الوزيرة عبر فيسبوك أو الوصول إلى الموقع بطريق آخر، يجد حملة لترشيح ريجيف رئيسة للوزراء في إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن طاقم مكتب الوزيرة ريجيف قوله: إن الواقعة هي الثانية من نوعها التي يتم خلالها اختراق الموقع الإلكتروني خلال الشهور الماضية، وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو إلحاق الضرر بالوزيرة خلال فترة الانتخابات.



ولفت مكتب الوزيرة إلى أنه تم تحرير بلاغ بالواقعة في مركز شرطة موديعين.