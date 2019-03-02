رئيس مدينة سمنود يشارك في مبادرة 100 مليون صحة

وقع اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم السبت، الكشف الطبي ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس مدينة سمنود، عددا من مقار تنفيذ المبادرة، للوقوف على مدى انتظام وسير العمل بالمبادرة، والمقرر لها فترتين يوميا الأولى من 9 صباحا وحتى 3 مساء، والفترة الثانية من 3 مساء وحتى 9 مساء، وذلك حتى انتهاء المدة المقررة للمبادرة.



يذكر أن المبادرة بمحافظة الغربية تستهدف المسح الطبى لعدد 3376735 مواطنا من أبناء محافظة الغربية، لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقديم الرعاية الصحية والعلاج للحالات التى يثبت إيجابيتها بالمجان.

