بعد اتهام نتنياهو بـ الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.. الصحف الإسرائيلية تكشف سلوكه الفاسد في الحكم.. رئيس مكتبه يشهد ضده بالنيابة.. وزير سابق يطالبه باستقالة فورية

رئيس مكتب نتنياهو يكشف ملفات فساده للشرطة الإسرائيلية

وزير إسرائيلي سابق يطالب باستقالة فورية لـ نتنياهو

استطلاع يكشف فوز نتنياهو رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

هآرتس تكشف إزدواجية السلطة في إسرائيل وسلوك نتنياهو الفاسد في الحكم



هآرتس تكشف إزدواجية السلطة في إسرائيل وسلوك نتنياهو الفاسد في الحكم



وكتب المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية، "ألوف بن"، مقال يصف فيه شخصية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلًا إن ملايين الكلمات كُتبت عن حياته وحكمه وأُنتجت عنه أفلام وثائقية، ولكن لم يصور أي منها سلوك نتنياهو بصورة شفافة مثلما تصوره لائحة الاتهامات التي أرسلها إليه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت.



وأضاف "ألوف بن"، أن قراءة وثيقة مندلبليت، التي يمكن تسميتها "رواية وثائقية"، ترفع ستار الرسمية والسياسية والحماية التي تغلف رموز الحكم في إسرائيل، ونكشف السلطة المزدوجة، حيث أن فوق المنصة تلعب أمامنا مؤسسات مثل الكنيست والحكومة والأحزاب ووسائل الإعلام، بينما السلطات الحقيقية موجودة خلف الكواليس.



وإختتم "ألوف بن"، مقاله بالقول إن "نتنياهو سيسط في النهاية من الحكم، وسيتم استبداله برئيس حكومة آخر، لكن حتى بعد ذهابه سيكون من الصعب جدًا إقناع الجمهور بأن نظام الحكم يعمل بصورة علنية وليس في غرف خلفية ومخادعة هذا تراث نتنياهو الحقيقي الذي كشفه المستشار القضائي بشكل جزئي".



رئيس مكتب نتنياهو يكشف ملفات فساده للشرطة الإسرائيلية



وذكرت القناة 13 العبرية أن "ديفيد شاران" رئيس مكتب "بنيامين نتنياهو" كشف النقاب عن أدلة في مكتبه تؤكد فساد نتنياهو فى الملف 4000، خلال شهادة أمام الشرطة الإسرائيلية.



وقالت القناة العبرية، إن "ديفيد شاران" اعترف بأن نتنياهو أمره بالترويج لصفقة "بيزك يس"، ومن المتوقع أن يكون شاران بمثابة شاهد مركزي للمحاكمة ضد نتنياهو في حال وجود محاكمة.



يسرائيل هيوم: وزير إسرائيلي سابق يطالب باستقالة فورية لـ نتنياهو



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن يوسي بيلين وزير إسرائيلي سابق، طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم استقالته بشكل فوري وذلك بعد إعلان النائب العام، بتوجيه تهم فساد له.



وأشار يوسي بيلين إلى أن قرار المدعي العام يثير سؤالين، وهما عما إذا كان ذلك القرار سيؤثر على فرصة نتنياهو في الفوز بالانتخابات التي تجري أوائل شهر أبريل المقبل؟، والثاني هو عما إذا كان من حق نتنياهو أن يستمر في منصبة ويتولى المنصب لفترة أخرى في حال فوزه؟.



وأوضح أن جواب السؤال الأول سيتضح خلال الأسابيع المقبلة، في حين أن الإجابة على السؤال الثاني تعتبر أكثر وضوحًا، وهي أنه ليس من حق نتنياهو أن يستمر في رئاسة الوزراء، لأنه لا يمكنه القيام بواجباته في الوقت الذي سيدافع عن نفسه في المحكمة.



استطلاع يكشف فوز نتنياهو رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة



أجرت القناة 13 العبرية استطلاعا للرأي أكد أن 82% من الإسرائيليين لن يغيروا آراءهم بخصوص التصويت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى الانتخابات القادمة، رغم اتهام المستشار القضائي لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وأعطت نتائج استطلاع القناة 13 قائمة "كاحول – لافان" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني جانتس، 36 مقعدًا، بينما أعطت حزب الليكود برئاسة نتنياهو 30 مقعدًا.



وتابعت القناة 13 أن "اتحاد أحزاب اليمين"، الذي يضم حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، حصل في الاستطلاع على 7 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصلت عليه "يهدوت هتوراه" الحريدية، في حين حصل حزب "شاس" على 6 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزبا العمل و"ميرتس".



واختتمت القناة 13 أن حزب "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، واصل انخفاضه بحصوله على 5 مقاعد، وكان المفاجأة أن حزبا "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، لم يجتازا نسبة الحسم.

تناولت الصحف الإسرائيلية اليوم السبت المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن رئيس مكتب نتنياهو يكشف ملفات فساده للشرطة الإسرائيلية ووزير إسرائيلي سابق يطالبه باستقالة فورية وكشف صحيفة هآرتس لـ إزدواجية السلطة في إسرائيل وسلوك نتنياهو الفاسد في الحكم واستطلاع للرآي يؤكد فوز نتنياهو رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.