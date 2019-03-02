عميد الدراسات الافريقية في حواره لـ صدى البلد: 3500 طالب بالقارة يدرسون مجانا بالكلية.. ومستعدون لإنتاج إعلانات بلغاتها للترويج.. فيديو

توقعنا رئاسة مصر للاتحاد الافريقي .. وهذا سبب تحويل المركز الي كلية

وحدة جديدة لتقديم الرؤية الراهنة والمستقبلية لصناع القرار حول العلاقات المصرية الافريقية

نحن الصرح الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتيح تلك الدراسات الفريدة

شروط جديدة لتعيين اعضاء هيئة التدريس بالكلية



*متي انشئت كلية الدراسات الافريقية العليا؟ وما الاقسام التي كانت تتضمنها؟



أنشئت كمعهد بقرار ملكي عام 1947 تحت مسمي "مركز الدراسات السودانية" بهدف الوحدة بين مصر والسودان حين ذاك وكان تابعا لكلية الاداب، ويضم قسمين فقط هما التاريخ والجغرافيا، وفي عام 1954 اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بتحويلة الي "معهد الدراسات الافريقية"، ثم في عام 1970 اصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا بمسماه الجديد "معهد الدراسات والبحوث الافريقية"، وضم له 4 اقسام اخري هما قسم اللغات الافريقية والقسم السياسة والاقتصاد وقسم الموارد الطبيعية وقسم الانثروبيولوجيا، واصبح يضم 6اقسام تغطي جميع المجالات في القارة الافريقية.



*كيف جاء قرار تحويل المعهد الي كلية؟



ينظر المجتمع لمسمي معهد علي انه اقل قيمة من الكلية لذلك كان هناك جهود من العمداء السابقين لتحويل المعهد الي كلية ولم تنجح حتي صدر قرار رئيس الوزراء بتحويلها الي كلية في 3 ديسمبر 2018 لتصبح الصرح الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتيح تلك الدراسات الفريدة، حيث رات القيادة السياسية ضرورة تحويل هذا الصرح لكلية ليتماشي مع التوجهات الجديدة.



*قرار تحويل المعهد الي كلية له علاقة برئاسة مصر للاتحاد الافريقي؟



بالتأكيد، فنحن نعلم ان مصر ستفوز برئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2019 لذلك سعت الكلية بالتعاون مع إدارة الجامعة الي المشاركة في هذا الحدث بتوسيع نطاق الدراسة للطلاب الافارقة والتعمق بدراسة شئون القارة السمراء وذلك لدعم الرئيس السيسي في رئاستة للاتحاد الافريقي



*بعد تغير مسماها .. ما القطاعات المقرر اضافتها لتواكب مسمي كلية؟



نعد لبرامج جديدة لإضافتها للكلية أولها برنامج "الافرواسيوي" ويهدف الي الربط بين اسيا وافريقيا نظرا لتأثر كل من هما بالأخر ولتحقيق مزيد من الانفتاح الافريقي العربي الاسيوي والبرنامج الثاني "الدراسات الإسلامية باللغة الافريقية" وشعبة جديدة باسم "الاعلام الافريقي" لأول مرة لنقل الصورة الحقيقية من مصر الي افريقيا ومن افريقيا الي مصر، حيث ان الصورة الذهنية لدي العالم عن افريقيا انها بلاد الجهل والفقر والمرض وهذا غير صحيح وتتولي شعبة الاعلام الافريقي مهمة تغيير تلك الصورة الذهنية كما سيربط الشعوب ببعضها بصورة اكبر وبرنامج اخر باسم "الاقتصاد وريادة الاعمال والاستثمار" ويهدف الي تشجيع الاستثمار الافريقي في مصر والمصري في افريقيا، كما انشانا "وحدة الدراسات المستقبلية" لأول مرة لتقديم الرؤية الراهنة والمستقبلية لصناع القرار حول العلاقات المصرية الافريقية وقسم اخر خاص بالتشريعات القانونية خاصة بعد تقدم عدد كبير من رجال الشرطة للدراسة بالكلية فتغير المسمي ادي الي تطوير في اللائحة لتواكب الانفتاح علي افريقيا والمسمي الجديد



*متي سيتم العمل بتلك البرامج الجديدة؟



من المقرر البدء في تطبيقها العام المقبل بعد اعداد أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة مناسبة



*بعد تحويل المعهد الي كلية سيتغير اعداد الطلاب به؟



قبل تحولها الي كلية كنا نستقبل ما يقرب من 1000 طالب وبعد اعلان تغير مسماها الي كلية فوجئنا بإقبال غير مسبوق من الطلاب حيث تقدم مؤخرا مايفوق الـ2000 طالب



*كيف سيتم توفير أعضاء هيئة تدريس للاقسام الجديدة؟



نناقش الان مع مجلس الكلية وضع معايير جديدة لتعيين أعضاء هيئة التدريس لأننا سنواجه نقصا في عدد الأساتذة من الهيئة المعاونة بالكلية بعد افتتاح تلك الأقسام الجديدة فمن المقرر تعيين اساتذة بشروط جديدة ستعلن عنها الكلية فور الحصول علي الموافقات



*كيف ستشارك الكلية في حدث رئاسة مصر للاتحاد الافريقي؟



بعد ان طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد 5000 قائد من الافارقة سعت الكلية للمشاركة في ذلك واطلقت مشروع الـ1000 قائد افريقي والذي لاقت رواجا غير متوقع حيث تقدم للمشروع مايفوق الـ5000 افريقي فاجرينا المقابلات الشخصية ويتم الان تدريب 1000 افريقي فقط وبعد الانتهاء سيتم العمل علي تدريب الـ4000 الاخرين لتصبح كلية الدراسات الافريقية العليا اعدت الـ 5000 قائد افريقي ويدور المشروع حول اعداد الشاب الافريقي للقيادة بدراسة التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال ورش عمل وتدريبات عملية



*كيف تساهم الكلية في المشاركة في حدث كاستضافة مصر لكاس الأمم الافريقية؟



عرضنا علي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مقترح للمشاركة بكاس الامم الافريقية وهو تصميم الكلية لاعلانات ترويجية للسياحة المصرية مترجمة بكافة اللغات الافريقية لإذاعتها بالقنوات الافريقية ونحن في انتظار الموافقات ومستعدون للمشاركة في الترويج للسياحة المصرية بقدر الإمكان خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي



*ما عناصر الجذب بكلية الدراسات الافريقية وتستغلها للترويج لنفسها؟



نحن الصرح الوحيد بالشرق الاوسط الذي يتخصص في تدريس تلك التخصصات الفريدة ويعتبر هذا سببا كافيا لجذب دارسي تلك المجالات من 35 دولة افريقية كما اننا نستقطب اساتذة افارقة لتدريس اللغات في الكلية لتعليم الطلاب النطق الصحيح للكلمات



*ما المنح المقدمة للطلاب الافارقة؟



هناك عدد كبير من المنح للطلاب الافارقة للدراسة بجامعة القاهرة مجانا فهناك ما يقرب من 3500 طالب افريقي يدرسون بمنح مجانية من جامعة القاهرة فالطلاب الافارقة الذين يدرسون بمنح من جامعة القاهرة يسددون مبلغ 300 جنيه فقط لاغير مقابل الدراسة والسكن بالمدينة الجامعية



تشهد العلاقات المصرية الافريقية تطورات غير مسبوقة حيث تم الاعلان مؤخرا عن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي كما ستستضيف كأس الامم الافريقية ونتيجة لذلك اصدر مجلس الوزراء قرارا يتحويل معهد الدراسات الافريقية الي كلية وذلك لتعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علميًا في شئونها، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.ويوضح الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الافريقية العليا في حوار لـ"صدي البلد" التغيرات التي سيشهدها المعهد بعد تحويله الي كلية ودور الكلية خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي واستضافتها لكأس الامم الافريقية والي نص الحوار: