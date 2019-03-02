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محافظات

"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى..صور

السبت 02/مارس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية لإنجاح مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا ورصد جميع الحالات الإنسانية على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الجاري.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تمكنت من التعامل مع ٢٨٢ حالة من المشردين إلى جانب ٦٠٥ أطفال بلا مأوى وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحتى الآن.

وأشار إلى أن جميع الحالات تم تقديم الدعم اللازم لها وتحويل الحالات المرضية منها التي تحتاج للعلاج إلى المستشفيات، وأخرى لدور رعاية المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك لدمجهم مع المجتمع وتوفير حياة كريمة من خلال تقديم الأنشطة المختلفة لهم لتعويضهم عما عانوه من قبل.

وأثنى المحافظ علي فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع الحالات والاستجابة السريعة والنزول الفوري لكل البلاغات التي تأتي للفرق في جميع الأوقات.
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى..صور
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى..صور
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى..صور
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى..صور

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