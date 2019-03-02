عضة قرد غيرت تاريخ اليونان

اعتلى العرش في ظروف حرجة، بعدما أجبر والده على التنازل عن العرش، لتعاطفه مع الألمانيين ضد بريطانيا وفرنسا، وتوج ألكسندر الأول ملكا لليونان خلفا لـ قسطنطين الأول عام 1917، مع أحلامه لتوسعة اليونان والنهوض بها في ظل الحرب العالمية الأولى وضم الأراضي العثمانية إليه لبناء دولة اليونان الكبير، لتنتهي أحلامه مع فترة حكمه التي انقضت بسرعة في واقعة غريبة كان بطلها قرد.



آمن إلكسندر الأول بفكرة ميغالي والتي تعد أحد مفاهيم القومية اليونانية التي تهدف لإقامة دولة يونانية تشمل جميع اليونانيون، حيث كان أغلب اليونانيين يعيشون تحت الحكم العثماني بعد حرب استقلال اليونان في عام 1832، وبالرغم من طموحه ورغبته في بناء دولة اليونان فإن شخصيته كانت منصاعة لوزرائه ، وكان بمثابة ملكًا دون أي سلطة.

حشد قواته واطمأن على جبهة بلاده باستمرار، وعمل على تقوية جيشه، وساندته بريطانيا وفرنسا لضم المناطق التي كان يعيشها اليونانيون في الأراضي العثمانية المهزومة خلال الحرب العالمية الأولى.



عرف عنه حبه للحيوانات الأليفة وشغفه باقتنائها، لتكون هي سبب موته، وانتهاء حلمه الذي لطالما سعى إليه، ففي عام 1920 يذكر التاريخ اليوناني تلك الحادثة الغريبة التي غيرت مسار البلاد، ذلك اليوم الذي قتل فيه الملك الكسندر الأول في واقعة مضحكة مبكية.

في أحد الأيام أشرقت الشمس وسطعت وأصبح الجو ملائما لاصطحاب الكسندر الأول لكلبه في نزهة داخل الحديقة الملكية، وفي أثناء تنزههما، هاجم أحد القرود الكلب، وتعاركا سويا في مشاجرة عنيفة أبرز كل منهما مخالبه وأصبح العراك دمويًّا، وأصبح لزاما على الملك التدخل لإنقاذ كلبه المفضل من العراك، وأثناء تدخل الملك لاحظه أحد القردة أعلى شجرة مجاورة فتدخل وانقض على الملك بعضه بشراسة، ولم يتركه إلا بعد تدخل الحراس لإبعاده عن الملك بعدما أحد به إصابات في أجزاء مختلفه من جسمه.