لهيطة يطمئن على ترتيبات المنتخب في النيجر

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن ترتيبات استقبال الفريق في نيامي عاصمة النيجر قد تم الانتهاء منها خلال الزيارة التي قام بها إلى هناك ، حيث تفقد مقر إقامة الفريق وستاد الجنرال سيني كونتشي الذي سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه إلى هناك يوم 21 الحالي.







