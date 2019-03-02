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رياضة

لهيطة يطمئن على ترتيبات المنتخب في النيجر

السبت 02/مارس/2019 - 04:05 م
إيهاب لهيطة
إيهاب لهيطة
نور عادل
أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن ترتيبات استقبال الفريق في نيامي عاصمة النيجر قد تم الانتهاء منها خلال الزيارة التي قام بها إلى هناك ، حيث تفقد مقر إقامة الفريق وستاد الجنرال سيني كونتشي الذي سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه إلى هناك يوم 21 الحالي.


وتوجه لهيطة بالشكر إلى السفارة المصرية بنيامي بقيادة السفير نبيل مكي وكل طاقم السفارة لقيامهم بعمل الترتيبات اللازمة لرحلة المنتخب إلى النيجر.

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