المصريون بالنمسا ينضمون لحملة حق الشهيد





أعلن الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة عن انضمام الاتحاد إلى حملة حق الشهيد التي أطلقتها الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد النعيم.



وقال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد أن الاتحاد العام للمصريين بالنمسا/ليوبن لا يمكن أن يتأخر عن مساندة ودعم أية قضية تخص مصر في العموم وأية قضية تخص من ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل وطننا العزيز.



وأضاف المهندس حسام بازينة أن شهدائنا الأبرار يظلون على مدار الدهر هم فخر لنا، وأن حقهم يظل دوما في أعناقنا جميعا؛ وأننا لا يمكن أن نتوانى لحظة واحدة في سبيل الحصول على حق شهدائنا الأبرار.

وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أنه من هنا فإننا نعلن انضمامنا ودعمنا المطلق للحملة التي أقامها الصديق محمد عبد النعيم رئيس الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، مثمنين الدور الذي تقوم به الجمعية، مؤكدين أننا سنيذل قصارى الجهد حتى الوصول إلى حقوق شهداء مصر الأبطال.