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رياضة

هاري كين يتعادل لـ توتنهام امام آرسنال من ركلة جزاء ..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 04:23 م
هاري كين
هاري كين
حسن العمدة
أحرز هاري كين هدف التعادل لفريقه توتنهام فى شباك آرسنال من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ويمبلي فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام فى الدقيقة 74 عن طريق كين من ركلة جزاء .

واففتح آرسنال التهديف في الدقيقة 16 عن طريق آرون رامزي عقب استغلاله خطأ دفاعي كارثي من لاعبي توتنهام لينفرد بسرعته وحيدا بالمرمي ويراوغ حارس توتنهام ويسددها علي الفور لتسكن الشباك .

ولم تشهد القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني في مواجهة اليوم .

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بينما آرسنال فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة .

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