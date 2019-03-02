هاري كين يتعادل لـ توتنهام امام آرسنال من ركلة جزاء ..فيديو

أحرز هاري كين هدف التعادل لفريقه توتنهام فى شباك آرسنال من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ويمبلي فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف توتنهام فى الدقيقة 74 عن طريق كين من ركلة جزاء .



واففتح آرسنال التهديف في الدقيقة 16 عن طريق آرون رامزي عقب استغلاله خطأ دفاعي كارثي من لاعبي توتنهام لينفرد بسرعته وحيدا بالمرمي ويراوغ حارس توتنهام ويسددها علي الفور لتسكن الشباك .



ولم تشهد القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني في مواجهة اليوم .



ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بينما آرسنال فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة .