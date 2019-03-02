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محافظات

محافظ بني سويف : مد الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس الحالي

السبت 02/مارس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عن مد فترة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع إلى منتصف مارس الحالي، والتي بدأت مطلع شهر فبراير الماضي، وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وبلغ العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها "على مدار شهر فبراير الماضي" 168 ألفا و524 رأسا، بواقع 145 ألفا و522 من الأبقار، و21 ألفا و413 من الجاموس، و1589 من الأغنام والماعز، حيث تقرر مد فترة الحملة 15 يوما إضافية لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل، وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسئولى قطاع الطب البيطري ببني سويف .

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