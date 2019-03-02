نورا سامي: برنامج INBOX يهتم بالجمال والوصفات الطبيعية لكل البنات والشباب

قالت الإعلامية نورا سامي، إنها سعيدة بمشاركتها في برنامج «INBOX»، مؤكدة أن برنامج «INBOX» يهتم بالجمال والوصفات الطبيعية لكل البنات والشباب.



وأضافت «سامي» خلال تقديمها أولى حلقات برنامج «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» أن برنامج «INBOX» يهتم بالجمال والوصفات الطبيعية لكل البنات والشباب فقرات تخص السيدات سواء عن التخسيس والميك أب، بالاضافة الى مجال الأعمال والعلاقات الاجتماعية والعاطفية والاجتماعية والوظائف المتاحة.



ويقدم البرنامج 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.



وتسعى القناة لاطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.