منذر رياحنة ينعى الفنان الأردني نبيل المشيني

نعى الفنان الأردني منذر رياحنة، الفنان الكبير نبيل المشيني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 2 مارس.



ونشر منذر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة الفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: "سلام يا أطيب الناس.. النجم العربي الكبير نبيل المشيني في ذمة الله، الله يرحمك".



نبيل المشيني من مواليد يوليو 1939، وشارك في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية، منها "عطر النار"، "حارة أبو عود"، "عقبة بن نافع"، "امرؤ القيس: الثأر المر"، و"المرابطون والأندلس".



