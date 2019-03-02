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رياضة

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة

السبت 02/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمود عبدالمنعم "كهربا" اتهم، بعض الجماهير التي حضرت لقاء بترو أتليتكو الأخير في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، الذي أقيم يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالخيانة.

وأضاف المصدر أن اللاعب أثناء خضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالقلعه البيضاء، شدد على أن بعض الجماهير التي تواجدت في مدرجات الزمالك، احتفلت بهدف الخصم في شباك الأبيض، وهو ما يؤكد قوله بأنهم "مندسين" وسط الجماهير الزملكاوية، لإثارة المشاكل في المباراة مثل توجيه السباب له، والتذمر على اللاعبين منذ بداية المباراة.

وكان اللاعب أشار في التحقيقات التي أجريت معه إلى أن أصحاب الهتافات المعادية له، والذي قام على أثرها بالبصق عليهم "قلة مندسة"، وليست جماهير الزمالك الذي يكن لها كل التقدير والاحترام، والتي تبادله الشعور بدليل الاتصالات التي تلقاها عقب انتهاء اللقاء من بعضهم، للاعتذار له نيابة عن من قاموا بإهانته.

ويغيب "كهربا" عن المباراة الهامة والمصيرية أمام بترو أتليتكو غدًا الأحد، في الجولة الرابعة من البطولة الإفريقية، بسبب الإيقاف من قبل مجلس إدارة الزمالك، على خلفية هذه الواقعة.

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