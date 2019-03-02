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رياضة

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة

السبت 02/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
يبذل مسئولو نادي الزمالك محاولات مكثفة خلال مفاوضاتهم مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق دجلة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك فتح من قبل خط مفاوضات مع اللاعب، رغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن جاء قرار الاكتفاء بصفقتين فقط ليحول دون ذلك.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة البيضاء مفاوضاتهم مع إدارة دجلة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، عندما يحين اقتراب موعد نهاية الموسم الجاري.

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